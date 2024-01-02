Video Haber Üç ilde 'Kafes-27 Operasyonu': 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi | Video
Üç ilde 'Kafes-27 Operasyonu': 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi | Video

Üç ilde 'Kafes-27 Operasyonu': 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi | Video

02.01.2024 | 08:58

Antalya merkezli üç ilde Kafes-27 Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

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