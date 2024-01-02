Üç ilde 'Kafes-27 Operasyonu': 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi | Video

Antalya merkezli üç ilde Kafes-27 Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.