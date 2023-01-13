Ucuz telefon ilanlarıyla dolandırdılar! | Video
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, internette verdikleri ucuz telefon ilanları ile vatandaşı tuzağa düşürerek dolandıran 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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