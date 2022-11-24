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Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 24.11.2022 | 21:20
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AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım | Video 24.11.2022 | 16:01
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Rusya’nın Ukrayna’nın Herson kentinden geri çekilmesinin ardından yıkılan stratejik öneme sahip Antonivka Köprüsü görüntülendi.