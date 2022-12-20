Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü

İnsani yardım götürmek ve Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan 2 A-400 M Türkiye'ye döndü. Uçaklar Kayseri’deki üslerine emniyetle ulaştı.