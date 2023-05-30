Video Haber Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video

Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video

30.05.2023 | 00:01

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısına sokakta yakalanan ve çığlık atarak koşan çocukların görüntülerini paylaştı.

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