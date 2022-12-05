Ukraynalı piyano öğretmenin eğittiği 10 yaşındaki Hamit dünya birincisi oldu | Video

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen ve 32 ülkeden 200’ün üzerinde yetenekli çocuğun katıldığı 7. Danubia Talents İnternational Müzik yarışmasında 10 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat 10-13 yaş piyano kategorisinde birinciliği elde ederek Gaziantep’i gururlandırdı. Annesinin canı sıkılmasın diye müzik kursuna yazdırdğı Özpolat’ı, 10 yıl önce Ukrayna’dan Türkiye’ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar yetiştirdi.