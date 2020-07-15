Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:38
Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi | Video 15.07.2020 | 18:05
00:46
Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi unutulmadı | Video 15.07.2020 | 18:17
01:00
Eser Yenenler diyete başladı! 134 kiloya düştü | Video 15.07.2020 | 17:58
00:26
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı | Video 15.07.2020 | 17:45
01:17
01:14
16:47
01:02
02:09
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı | Video 15.07.2020 | 15:48
02:01
04:21
15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video 15.07.2020 | 14:31
00:54
00:15
OSB'de yangın. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 15.07.2020 | 13:07
00:58
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: "Ne unuturuz ne de unuttururuz" | Video 15.07.2020 | 13:04
01:51
Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı | Video 15.07.2020 | 12:50
06:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video 15.07.2020 | 12:06
05:52
01:20
13:32
01:31
Adana'da FETÖ'cülerin ByLock hilesi ortaya çıktı | Video 15.07.2020 | 11:01
Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı. Ukrayna’da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı. Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.