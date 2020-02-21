Video Haber Ukraynalılar Çin'den tahliye edilenleri taşladı | Video

Ukraynalılar Çin'den tahliye edilenleri taşladı | Video

Ukraynalılar Çin'den tahliye edilenleri taşladı | Video
21.02.2020 | 10:23

Ukrayna 45'i kendi vatandaşı 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişiyi Wuhan'dan tahliye etti. Ancak bu kişilerin ülkeye getirilmesi protesto edildi. 72 kişinin hava alanından otobüslerle sağlık merkezlerine tahliye edilmesi sırasında bir grup protestocu taşlı saldırı düzenledi. Protestocular ve polisler arasında arbede yaşandı.

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