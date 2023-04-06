Video Haber Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında basın açıklaması yaptı | Video
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında basın açıklaması yaptı | Video

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında basın açıklaması yaptı | Video

06.04.2023 | 12:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi" dedi..

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