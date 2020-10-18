Video Haber ‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! CHP lideri İstanbul kurmaylarıyla kebapçıda keyif yaptı | Video

‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! CHP lideri İstanbul kurmaylarıyla kebapçıda keyif yaptı | Video

‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! CHP lideri İstanbul kurmaylarıyla kebapçıda keyif yaptı | Video
18.10.2020 | 17:27

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Her fırsatta ülkenin ekonomik durumu üzerinden siyaset yaparak vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin üyeleri ile birlikte kebapçıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü. Lüks bir kebapçıda yemek yerken görüntülenen CHP Genel Başkanının masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL'DA KEBAP KEYFİ

2 gün önce Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görüldü.

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