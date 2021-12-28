Ümit Özdağ kimlik sordu, aşağıladı! Irkçılığına sosyal medyadan tepki yağdı | Video

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de bir kuyumcuya girerek Suriyeli dükkân sahibinden kimlik ve başka belgeler istemesi sonrasında bu anları gösteren videoyu hedef göstererek sosyal medyadan yayınlanmasına tepki yağdı. Özdağ'ın ırkçı ve provokatif tavrına sosyal medyadan ardı ardına tepki gösterilirken, Özdağ için Nazi benzetmesi yapanlar oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de bir kuyumcuya girerek Suriyeli dükkân sahibinden kimlik istemesi sonrasında bu anları gösteren videoyu kuyumcuyu hedef göstererek sosyal medyadan yayınladı.

SURİYELİ TÜRK VATANDAŞINI HEDEF GÖSTERDİ

Özdağ bu anları Twitter hesabından "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkânı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleriyle paylaştı.

Özdağ paylaştığı videoda, kuyumcuya bazı sorular yöneltirken Türk vatandaşı da olan kuyumcuyu aşalar nitelikte tavırlar sergilediği de görülüyor. Videoda Özdağ'ın "Neden ülkene dönmüyorsun?", "Ne zaman Türkiye'ye geldin?", "Vergi belgeni uzatır mısın?", "Vatandaşlık kartını gösterir misin?" gibi sorular sorarak kuyumcuyu hedef gösterdiği ve aşağıladığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI! NAZİ BENZETMESİ YAPILDI: "IRKÇISINIZ!"

Sosyal medyadan ise Özdağ'ın bu tavrına tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Özdağ'ı kınarken kimileri ise "Nazi" benzetmesi yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Fadime Özkan, Özdağ'a tepkisini sosyal medyadan gösterenlerden oldu. Özkan sosyal medya hesabından, "Dünyanın her yerinde vatandaşlık almış, işyeri açmış, vergi ödeyen, o ülkenin hukuk sistemine bağlı milyonlarca Türk var. Sadece Almanya'da 3 buçuk milyondan fazla Türk aynı zamanda Alman vatandaşı. Şu yaptığınızı Alman milletvekilleri de Türklere yaparsa ne olacak? Irkçısınız!" ifadelerini kullandı.

"OY UĞRUNA, BU FİTNE FESADA DEĞER Mİ?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Özdağ'a tepkisini sosyal medyadan verdi. Çamlı, "Cenab-ı Hakkın Kur'an-ı Aziminde ifade ettiği "lanetli, kafatasçı, ırkçı nasıldır?" diye anlamaya çalışanlara. Zamane ifadesiyle de FAŞİST! OY uğruna, bu fitne fesada değer mi? Dünya'da ailenin, çocuğunun yüzüne nasıl bakacak ve ahirette Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın!" dedi.

"IRKÇI VE FAŞİSTSİN!"

Müzisyen Umut Mürare Özdağ'a sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi: "Irkçı ve faşistsin! Geert Wilders'ten zerre farkın yok! "Bunlardan" ifadenle ne kadar mide bulandırıcı bir ruh haline sahip olduğunu da çok net göstermişsin. Söylesene, Dağıstan'dan gelip Türkiye'de ırkçılık yapmak nasıl bir ruh halidir Ümit Özdağ?"

"SANA NERESİ BATTI BU İŞİN?"

Gazeteci Hakkı Öcal ise Özdağ'a tepki gösterenlerden bir başkasıydı. Öcal resmi Twitter hesabından, "Sana neresi battı bu işin? Merak http://ediyorum" ifadelerini kullandı.

"IRKÇILIKTAN DA ÖTE İNSAN DÜŞMANLIĞI BU"

Türkiye-Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medyadan Özdağ'a tepkisini şöyle dile getirdi: "Bu nedir yahu? Böyle siyaset olur mu? Burada bariz bir hedef gösterme var. Yarın bir gün bu insanların başına bir şey gelse ne olacak? Göçmen karşıtlığının cılkını çıkarıp ırkçılıktan da öte insan düşmanlığı bu."

"BU KAFA İLE ANCAK İNSANLARIN NEFRETİNİ KAZANIRSIN"

Yazar Zeki Bahçe sosyal medya hesabından Özdağ'a tepki göstererek, "TC devleti o kişilere vatandaşlık hakkı vermiş adam gibi dükkân açmış işletiyor. Sana hangi hakkı verdi ki denetim yapıp hesap soruyorsun. Bu kafa ile ancak insanların nefretini kazanırsın" ifadelerini kullandı.

"İZLERKEN BİR AN, KÖLN`DE, ZÜRİH`DE BİR NAZİ BAKKALIMIZA GELMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Yazar Mehmet Çek sosyal medya hesabından Özdağ'a sert tepki gösterenlerden oldu. Çek resmi Twitter hesabından "İzlerken bir an, Köln`de, Zürih`de bir NAZİ bakkalımıza, manavimiza gelmiş de `Niçin Türkiye`ye geri gitmiyorsunuz?` diye bizi sorguluyor gibi hissettim ve kendimi, görüntüdeki vatandaşın yerine koyarak verdim cevablarımı. Çirkin kere çirkinsin, Irkçısın, Faşistsin Ümit Özdağ" dedi.

"HANGİ YETKİYLE BU ADAMA VERGİ LEVHASI VE KİMLİK SORUYORSUN?"

Sosyal medyada Ebabil Hareketi mahlasını kullanan hesap ise Özdağ'a tepki gösterenlerden oldu. Ebabil Hareketi tepkisini şöyle dile getirdi: "Hangi yetkiyle bu adama vergi levhası ve kimlik soruyorsun? Vergi müfettişi misin, polis misin?"

"AYNI CESARETİ SİMONE KASLOWSKİ'NİN İŞ YERLERİNE DE GİDİP GÖSTERMENİZİ BEKLİYORUZ"

AK Parti Üsküdar Küçük Çamlıca Mahalle Başkanı Münir Güzeler sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: "Sayın Ümit Özdağ aynı cesareti Simone Kaslowski'nin iş yerlerine de gidip göstermenizi bekliyoruz. Malum kendisi de İtalyan asıllı ve Torino doğumludur."

"TOPLUM BARIŞI İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYORSUN!"

Nilüfer Ömeroğlu isimli sosyal medya kullanıcısı da Özdağ'a tepki gösterdi. Ömeroğlu, "Tehlikenin farkındayız tabi, sen nasıl siyasetçisin, nasıl insansın? Toplum barışı için tehlike arz ediyorsun!" dedi.

ÖZDAĞ İSE TEPKİLER ÜZERİNE HAKARETE BAŞVURDU

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında Ümit Özdağ provokasyonunu sürdürerek hakarete başvurdu. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımında "Suriyeli kuyumcu ziyareti ile ilgili saldıran stratejik salaklar beni şaşırtmadı. Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı? 900 bin kişiye vatandaşlık verildi. Bu demokrasi için tehdit değil mi? Amaç Suriyelileri Türkiye'ye sürüp pkkistan kurmak, kör müsünüz?" sözleri daha da büyük tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.