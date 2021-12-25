Ümit Özdağ'ın 'bilgisayar' algısı çöktü: TBMM'den yalanlama | Video

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Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini ileri sürdü. TBMM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada böyle bir değişimin söz konusu olmadığı belirtilirken, Özdağ'ın da değişim için dilekçe verdiği ifade edildi.