UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor?

UMKE deprem ve benzeri afet durumlarında harekete geçen kurumların başında geliyor. Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan UMKE, kritik müdahalelerle sürecin daha az kayıpla atlatılmasına katkı sağlıyor. UMKE ekiplerinin eğitimlerini ve detayları UMKE gönüllüsü Dr. Ahmet Umut Karadeniz A Haber’e anlattı.

"EĞİTİMDE EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİSİ ENKAZ ALTINDAKİ SIVI KAYBINA MÜDAHALE ETMEKTİR"

UMKE gönüllüsü Dr. Ahmet Umut Karadeniz eğitime ilişkin şunları kaydetti:

Ekipler UMKE timlerinden ve tamamen sağlık personellerinden oluşmaktadır. Öncelikle 5 günlük bir temel eğitim sürecimiz oluyor daha sonrasında da tatbikatlarla devam ediyor. Enkazda çalışma, enkaz altındaki yaralıya yaklaşım ve travma gibi önemli başlıklar altında eğitimler veriliyor. Enkaz altında kalmış bir vatandaşın sıvı kaybına yönelik ilk müdahale enkaz altında yapılmaktadır. UMKE ilk olarak Gölcük depreminden sonra 2004 yılında eğitime başlamıştır. 1999 depreminde enkaz altındaki vatandaşlarımıza canla başla tıbbı müdahale yapıldı ancak hastaneye ulaştırılmadan sıvı kaybına bağlı olarak hayatını kaybedenler oldu. Bu yüzden ilk esnada sıvı tedavisine başlanması hayat kurtarıcı olacaktır. Bizler yaralımızın hastanedeki tedavisinden önceki bütün aşamalarda UMKE medikal ekibi olarak her zaman görev başında oluyoruz. "