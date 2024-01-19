Ümraniye'de demir üretim merkezi alev alev yandı
Ümraniye'de demir iskelesi yapan bir işyeri bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.
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