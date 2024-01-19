Video Haber Ümraniye'de demir üretim merkezi alev alev yandı
Ümraniye'de demir üretim merkezi alev alev yandı

Ümraniye'de demir üretim merkezi alev alev yandı

19.01.2024 | 22:42

Ümraniye'de demir iskelesi yapan bir işyeri bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.

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