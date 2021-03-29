Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video
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Ümraniye’de bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir neden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki 4 araç yuvarlandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.