Video Haber Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video

Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video

Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video
29.03.2021 | 21:20

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Ümraniye’de bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir neden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki 4 araç yuvarlandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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