Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video

Ümraniye’de bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir neden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki 4 araç yuvarlandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.