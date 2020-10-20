Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada | Video

Ümraniye'de evin önünde park halindeki motosikleti çalan hırsız, çaldığı motosikleti parçalara ayırdığı depoya yapılan baskın sonucu yakalandı. Şüphelinin motosiklet çalma anı ve depoya yapılan baskın kameralara yansıdı. Motosiklet hırsızı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.