Ümraniye’deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada | Video

Ümraniye’de sabah saatlerinde oto saniyede çıkan silahlı çatışmada bölge esnafından 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan çatışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üst üste silah sesleri duyulurken bazı vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.