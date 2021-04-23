Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Aslı Enver, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Enver, 23 Nisan'a özel bir video paylaştı. Küçüklüğünden bir anı paylaşan Aslı Enver'e binlerce yorum ve beğeni geldi.