Ünlü oyuncu Sinem Kobal kızı Lalin’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı | Video

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, 6 aylık kızı Lalin'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dün yaptığı paylaşımda kızı Lalin'in ayağını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırmıştı. Oyuncu, bugün bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. İşte merakla beklenen Lalin bebek.