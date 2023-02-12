Ünlü oyuncudan Muharrem İnce'nin 'Burada 116 saattir devlet yok" açıklamasına tepki! "Vallahi de yalan söylüyor" | Video
Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu. Öte yandan yaşanan afetin ardından kimi çevrelerce dezenformasyon ve algı çalışmalarına girişilmesi ise tepki topladı. Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçip 'Burada 116 saattir devlet yok." açıklamasına ünlü oyuncu Furkan Aksoy tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, "Vallahi yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.
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