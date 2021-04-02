Ünlü sanatçı Kaya Akarsu son yolculuğuna uğurlandı! | Video

Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vav Radyo'da da Kur'an'ı Kerim'in Türkçe mealini seslendirmişti. Kaya Akarsu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı...