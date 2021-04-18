Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten 11 yıl sonra ilk şarkı... Merakla beklenen 'Gelmesin'i ilk defa seslendirdi | Video
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra 'Gelmesin' adlı bir parça çıkardı. Bu parçayı bugün ilk kez seslendirdi.