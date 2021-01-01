Ünlülerden 2020 yorumu ve 2021 yılı mesajı | Video

Başta Kovid-19 olmak üzere büyük sıkıntıların yaşandığı 2020 yılı sona erdi. Türkiye’den birçok ünlü isim ve sanatçılar2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılı için beklentilerini dile getirdi. İşte o mesajlar...