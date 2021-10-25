Video Haber Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video
Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video

Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video

25.10.2021 | 23:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ürdün’de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 00:15
Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 25.10.2021 | 23:33
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 02:59
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 25.10.2021 | 23:22
Akşener’den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu’nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video 01:33
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video 25.10.2021 | 21:56
Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 02:57
Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 25.10.2021 | 20:16
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 36:45
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 25.10.2021 | 20:15
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 01:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 25.10.2021 | 18:26
Ardahan- Sahara Geçidi’nde kar ve tipi etkili | Video 02:50
Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video 25.10.2021 | 18:15
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 01:40
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 25.10.2021 | 17:30
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 08:12
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 25.10.2021 | 16:43
Erzurum’da PKK’nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
Son dakika! 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı ile ilgili ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama | Video 02:58
Son dakika! 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı ile ilgili ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama | Video 25.10.2021 | 16:06
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 05:58
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 25.10.2021 | 15:43
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 02:56
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 25.10.2021 | 15:41
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 03:27
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 25.10.2021 | 15:39
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 01:49
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 25.10.2021 | 15:37
Hasan Basri Yalçın | Türkiye üzerinde güç kullanamayanlar kendilerini ve ilişkilerini açık ediyor 03:50
Hasan Basri Yalçın | Türkiye üzerinde güç kullanamayanlar kendilerini ve ilişkilerini açık ediyor 25.10.2021 | 15:35
CHP’li Varer DHKP-C’li teröriste ’Yoldaş’ dedi 01:24
CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video 01:07
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video 25.10.2021 | 10:52
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video 03:05
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video 25.10.2021 | 10:43
Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 02:59
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 24.10.2021 | 16:51

Ürdün'ün Mafrak kentinde kontrolden çıkan aracın Al-Hisbah pazar alanına dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA