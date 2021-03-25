Video Haber Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video

Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video

Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video
25.03.2021 | 17:52

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Uruguay'da korona virüs aşılarını taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 mürettebat yaralanırken, 300 doz aşı da ziyan oldu.

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