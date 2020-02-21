Video Haber Uşak'ta çatlak baraj tehlikesi! | Video

Uşak'ta çatlak baraj tehlikesi! | Video

Uşak'ta çatlak baraj tehlikesi! | Video
21.02.2020 | 10:37

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün köylüler tarafından fark edilen su sızıntısına müdahale ediyor. Bahadır Barajı'ndaki sızıntıya göçüğün neden olduğu belirtiliyor. Toprak yolda çatlaklar oluştu. Baraja yakın 4 köy boşaltıldı okullar ise tedbir amaçlı tatil edildi. .

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