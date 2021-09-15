Video Haber Üsküdar’da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması esnafın çilesi oldu | Video

Üsküdar’da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması esnafın çilesi oldu | Video

Üsküdar’da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması esnafın çilesi oldu | Video
15.09.2021 | 11:03

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Üsküdar’da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması vatandaş ve çevre esnafın tepkisine yol açtı. Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle tek şeride düşürülen yolda sık sık kazaların yaşandığını, çevre esnafı ise kazı çalışmalarının uzaması nedeniyle iş yapamaz olduklarını iddia etti. Bitmemesi nedeniyle tepkilere yol açan İSKİ çalışma alanı ise havadan görüntülendi.

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Üsküdar Selmani Pak Caddesi üzerinde yaklaşık 2 yıl önce İSKİ tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle tek şeride düşürülen çift şeritli yollar cadde üzerinde özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun trafiğe neden oldu. Kazı alanından yükselen tozlar ise çevre esnafının tepkisine yol açtı. Çevre sakinleri ise yolun daraltılması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirtirken çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia ederek bir an önce sona ermesini istedi.

"İŞÇİLER BAZEN HİÇ GELMİYOR"
Kazı çalışmalarının uzun sürmesiyle birlikte mağdur olduklarını belirten çevre esnafından Selim Öbrü, "Bu kazı çalışması yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Bitmeyen çalışma trafiğe bazen de motor kazalarına neden oluyor. İnsanlar araçlarını park edecek yer dahi bulamıyor. Motosiklet sürücüleri kaldırımı park yeri olarak kullanmak zorunda kalıyor. Çalışmalar esnasında yükselen tozlar nedeniyle caddedeki vatandaş sayısı da azalıyor. İşçiler sabah 10'da işe başlıyor, 3 gibi bırakıyorlar. Bazen hiç gelmiyorlar. Dükkanımın önünde de daha önceden çalışma yapılmıştı. 1 ayda biter dedikleri yeri 5 ayda zor bitirdiler" diye konuştu.

"HEM HALK HEM DE ESNAF ETKİLENDİ"
Çalışmalar nedeniyle işlerinde düştüğünü de belirten esnaf Hamit Arslan, "Bizi 2 yıldır mağdur ediyorlar. Çalışmalar sırasında çok fazla toz duman oluyor. Müşteriler aracını bırakarak içeri gelmek istemiyor. Yollar tek şeride düştü. Bu çevrenin halkı bu olay yüzünden mağdur oldu. Hem halk hem çevre esnafı olarak etkilendik. Çokta söylenecek bir şey yok aslında. İnsanlar buranın halini görüyor" diye konuştu.
Öte yandan çalışmalara devam edilen kazı alanı havadan görüntülendi.

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