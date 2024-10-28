Video Haber Uyuşturucu maddelerle böyle yakaladılar!
Uyuşturucu maddelerle böyle yakaladılar!

Uyuşturucu maddelerle böyle yakaladılar!

28.10.2024 | 10:37

İstanbul’da üç uyuşturucu madde satıcısı, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

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