Uyuşturucu parası için babasının evini bastı, gürültü için dışarı çıkan komşusunu öldürdü
Kastamonu’da uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı babasının evini basıp etrafa rastgele ateş açan ve gürültü üzerine kapıya çıkan komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı.
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