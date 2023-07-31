Uyuşturucuyu otomobilin kadranının arkasına saklamış...Operasyon anı kamerada | Video
Sakarya’da polis ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında onlarca kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 178 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, narkotik köpeğinin bir otomobilin kadranın arkasına saklanan uyuşturucu maddesini tespit ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.
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