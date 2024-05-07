Uyuşturucuyu tuvaletin deliğine saklamışlar!
Polis Tekirdağ’ın Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda tuvaletin deliğine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
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