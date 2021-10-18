Video Haber Uzmanlar Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor
Uzmanlar Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor

Uzmanlar Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor

18.10.2021 | 11:05

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Afrika yoksul değil, hâlâ Batı tarafından sömürülüyor. Slogan vari bir cümleyle başlıyoruz haberimize. Ama gerçekten de malsef sömürü düzeni günümüzde de bir şekilde devam ettiriliyor. Örneğin Afrika’nın her yıl 500 milyar dolardan fazla parası kurulan çarpık sistem nedeniyle yok oluyor. Ya da Afrika’da hâlâ bir kamu ihalesinde eski sömürge ülkelerine öncelik tanınıyor. Ancak şunu da çok net söylebiliriz. Afrika’nın yakın geleceği çok daha farklı olacak. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini ele alıyor ve Afrikalı uzmanların Türkiye Afrika ilişkileri hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

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