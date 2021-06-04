Uzun Mehmet Camii dualarla ibadete açıldı | Video
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Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların gözü kulağı Uzun Mehmet Camii açılışı ve Filyos Limanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Bizzat Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet Camii ve çevresinde vatandaşlar Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Erdoğan "Bu eserler çağımızın mührüdür" dedi. Camiinin isminin de anlamlı olduğuna işaret etti. Vereceği enerji müjdesiyle ilgili de konuşan Erdoğan "Zonguldak müjdelerin şehri oldu. Birazdan inşaAllah bir müjde vereceğiz. Ayrıca Karadeniz Ereğli için de bir müjde olabilir" dedi.