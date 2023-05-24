Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video
Kırıkkale'de tren garında vagonların üzerine çıkan çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
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