Video Haber Vali'den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video
Vali'den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video

Vali'den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video

20.02.2024 | 14:32

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor. Bugün çalışmalara Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar da katılarak toplam sayı 30'a çıktı. Balıkçı tekneleri ise 3,5 mil açıkta belirlenen bölgelerde arama çalışmalarına destek veriyor. Vali Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, "bölgeye 1 adet İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın sevk edildiğini" ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 3 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A. gemisindeki aramalar, 6'ncı gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 571 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

SAS KOMANDOLARI DAHİL TOPLAM 30 DALGIÇ DESTEK VERİYOR
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor. Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine belirlenen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. TCG Akın gemisinin ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor.

BALIKÇI TEKNELERİ DESTEK VERİYOR
Karacabey ile Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde belirlenen bölgelerde 13 balıkçı teknesi arama çalışmalarına destek veriyor.

BÖLGEYE İHA SEVK EDİLDİ
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgeye 1 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edildiğini ve SAS komandolarının gemide son kalan alan olan makine dairesine girmek üzere ayrıca dalgıçların 12.dalışının bittiğini ve 13.dalışa başlamak üzere olduklarını" ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz | Video 16:07
Başkan Erdoğan'dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz" | Video 20.02.2024 | 15:00
Vali’den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video 02:53
Vali'den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video 20.02.2024 | 14:32
Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon | Video 10:56
Türkiye'yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon | Video 20.02.2024 | 12:24
MHP Lideri Bahçeli’den FETÖ’cüleri aklayanlara sert tepki: Gelecekleri varsa görecekleri de var! | Video 41:56
MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ'cüleri aklayanlara sert tepki: "Gelecekleri varsa görecekleri de var!" | Video 20.02.2024 | 11:24
Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük! | Video 03:13
Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: "Olay günü çatlakları gördük!" | Video 20.02.2024 | 10:30
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 00:54
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 20.02.2024 | 10:17
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber’de | Video 08:07
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video 20.02.2024 | 09:02
CHP’li Cemal Canpolat açıkladı: Ekrem İmamoğlu’nun babasının doktoru Bakırköy’e aday 01:00
CHP'li Cemal Canpolat açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru Bakırköy'e aday 20.02.2024 | 00:21
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı 03:31
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı 19.02.2024 | 21:55
TEM’den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı 00:47
TEM'den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı 19.02.2024 | 21:55
Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı 02:23
Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı 19.02.2024 | 21:55
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu 00:16
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu 19.02.2024 | 21:55
Doğubayazıt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı 00:11
Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı 19.02.2024 | 21:53
Maden sahasında yeni heyelan riski! Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kurtarma faaliyetleri durduruldu 10:55
Maden sahasında yeni heyelan riski! Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kurtarma faaliyetleri durduruldu 19.02.2024 | 21:05
Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı 01:32
Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı 19.02.2024 | 18:53
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 16:30
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 19.02.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Deney! 02:46
Haşmet Babaoğlu | Deney! 19.02.2024 | 16:29
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM’e sarılmak zorunda kaldı? 06:38
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM'e sarılmak zorunda kaldı? 19.02.2024 | 16:26
Hilal Kaplan | Dijital-SKM farkı 05:00
Hilal Kaplan | Dijital-SKM farkı 19.02.2024 | 16:24
Melih Altınok | Nişestend u goftend u ber-hastend 05:02
Melih Altınok | Nişestend u goftend u ber-hastend 19.02.2024 | 16:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA