Video Haber Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: "Bundan sonra Gabar terörle değil petrol zenginliği ile anılacak" | Video
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan:

Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: "Bundan sonra Gabar terörle değil petrol zenginliği ile anılacak" | Video

05.05.2023 | 16:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine bugün Van'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Beşyol meydanında coşkulu kalabalığa hitap etti. "Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık." diyen Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." ifadelerini kullandı.

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