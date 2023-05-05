Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: "Bundan sonra Gabar terörle değil petrol zenginliği ile anılacak" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine bugün Van'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Beşyol meydanında coşkulu kalabalığa hitap etti. "Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık." diyen Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
58:11
07:38
Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video 05.05.2023 | 15:16
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:42
Burhanettin Duran | Son hafta etkisi 05.05.2023 | 14:46
03:10
Hilal Kaplan | Kültürel hegemonyaya TABİİ direniş 05.05.2023 | 14:43
01:43
TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video 05.05.2023 | 14:28
04:17
32:09
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Seçim birinci turda tamamlanır" | Video 05.05.2023 | 12:59
04:30
AK Parti, Büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınladı | Video 05.05.2023 | 10:12
08:36
07:08
04:35
03:18
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki | Video 05.05.2023 | 09:54
12:50
04:42
Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video 05.05.2023 | 08:36
00:07
01:14
Starlink uyduları Osmaniye semalarında | Video 04.05.2023 | 23:18
00:34
Ardahan‘daki spor kulübelerine toplamda 525 bin nakdi yardım yapıldı | Video 04.05.2023 | 22:57
00:28
Kiev üzerindeki İHA vurularak düşürüldü | Video 04.05.2023 | 22:18