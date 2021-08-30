Van’da inanılmaz düğün: Damada 3.4 milyon TL, geline kilolarca altın! | Video

Van'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.