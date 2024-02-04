Van'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü
Van'da öğleden sonra başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde trafiği etkiledi.
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