Video Haber Van’da karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Van’da karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Van’da karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi

05.01.2024 | 23:30

Van’da akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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