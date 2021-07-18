Video Haber Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video

Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video

Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video
18.07.2021 | 10:23

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Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depolar tespit edildi. Jandarma Özel Harekat ve komandolarla bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 savunma tipi el bombası, 1 bixi makinalı tüfek namlusu, 195 fişek, 20 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100´lük makineli piyade tüfeği mayonu ele geçirildi.

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