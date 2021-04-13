Vatandaşlardan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e tepki: 'Milletle alay ediyor'

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in meclis toplantısında; 2 buçuk milyon TL'lik lüks arabasının eskidiğini ve yenisini alacağını söylemesine Sarıyerli vatandaşlar tepki gösterdi! CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Şükrü Genç'in en lüks araca binen ilçe belediye başkanı olduğun belirterek "Milletle bariz şeklide alay ediyor bu çok aşağılayıcı bir şey... Sarıyer'in bu kadar derdi varken..." yorumlarında bulundular.