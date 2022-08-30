Video Haber Vatandaşlardan İBB’ye "kaldırım" tepkisi: "Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz" | Video
Vatandaşlardan İBB’ye

Vatandaşlardan İBB’ye "kaldırım" tepkisi: "Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz" | Video

30.08.2022 | 10:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vatandaşlardan İBB’ye kaldırım tepkisi: Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz | Video 04:25
Vatandaşlardan İBB’ye "kaldırım" tepkisi: "Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz" | Video 30.08.2022 | 10:26
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:51
Çavuşoğlu’ndan moderatöre Türkiye uyarısı | Video 00:57
Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video 01:35
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video 30.08.2022 | 00:56
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video 03:32
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video 30.08.2022 | 00:12
Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü | Video 01:43
Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü | Video 30.08.2022 | 00:04
Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti | Video 02:50
Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti | Video 29.08.2022 | 23:52
TİP’li Ahmet Şık’tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu | Video 00:26
TİP'li Ahmet Şık'tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu | Video 29.08.2022 | 23:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda “Türkiye” uyarısı | Video 00:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda “Türkiye” uyarısı | Video 29.08.2022 | 23:01
Sadr Grubu’nun askeri kanadı sokağa indi | Video 01:29
Sadr Grubu’nun askeri kanadı sokağa indi | Video 29.08.2022 | 22:22
Başkan Erdoğan’ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video 01:49
Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video 29.08.2022 | 21:40
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada | Video 06:03
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada | Video 29.08.2022 | 21:25
Avrupa’da açlık krizi! Milano’da halk ekmek ve süt için sıraya girdi | Video 00:42
Avrupa’da açlık krizi! Milano’da halk ekmek ve süt için sıraya girdi | Video 29.08.2022 | 21:10
Ateş isimli köpek, Su isimli kediye annelik yapıyor | Video 00:22
Ateş isimli köpek, Su isimli kediye annelik yapıyor | Video 29.08.2022 | 20:48
SON DAKİKA: Büyük Zafer’in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları! Başkan Erdoğan: 2023 zafer yılı olacak | Video 43:34
SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları! Başkan Erdoğan: 2023 zafer yılı olacak | Video 29.08.2022 | 19:32
SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video 00:10
SON DAKİKA | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video 29.08.2022 | 18:38
ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi | Video 01:53
ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi | Video 29.08.2022 | 18:12
Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor | Video 01:48
Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor | Video 29.08.2022 | 17:47
Hilal Kaplan | Avrupa’nın kışı 03:24
Hilal Kaplan | Avrupa'nın kışı 29.08.2022 | 17:06
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Büyük Zafer’in yıl dönümünde tarihi mesajlar: Biz hedeflerimize yürüyüşte asla ödün vermedik 45:47
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyük Zafer'in yıl dönümünde tarihi mesajlar: "Biz hedeflerimize yürüyüşte asla ödün vermedik" 29.08.2022 | 16:07

Zeytinburnu Davutpaşa Caddesi’nde sağlam beton kaldırımların kırılarak yerine yeniden kaldırım yapıldığını gören vatandaşlar bu duruma isyan ederek, “Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Davutpaşa Caddesi'ndeki kaldırımların kırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yeni yapılan kaldırımların daraldığını ifade eden vatandaşlar yapılan işlemin ne amaçla yapıldığını anlamadığını dile getirdi.

"NE AMAÇLA YAPILIYOR ONU DA BİLMİYORUZ"
Yeni yapılan betonların ne amaçla yapıldığını bilmediğini söyleyen vatandaş Cemil Çetin, "Sağlam betonları kırıyorlar. Altında demir olanlar görüyorsunuz. Demir olmayan beton atıyorlar. Biz de anlam veremedik yani bu neyin nesi? Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz. Şu betona bakın? Betonları kırıyorlar, çakılın üzerine beton döküyorlar. Sağlam betonları kırdılar, demir var. Onların da bir bilgisi yok. Ne olduğunu onlar da bilmiyor. İşçilerin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arması var. Canım betonu kırdılar, perişan ettiler buraları. Bu betonu kırmaya insanın vicdanı el vermez" dedi.

"DÖKÜLEN BETONUN İÇİNDE KABLO GÖREMEDİK"
Çalışan bir işçiye soru sorduğunda "Kablo döşeyeceğiz" cevabını aldığını söyleyen Mehmet Akçakoca ise, "Sağlam betonu kırdılar. Gördüğümüz kadarıyla aynı betonu döküyorlar. 1-2 işçi arkadaşa sorduğumda buraya kablo döşeyeceğiz dediler. Kabloyu da göremedik. Dökülen betonun içinde kablo göremedik. Bizim gördüğümüz bu. 4-5 yıl önce yaptılar burayı. İş makinesi geldi burayı kıramadı" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA