Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde | Video

Dünyayı ve ülkemizi esir altına alan corona virüs hastalığı nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için illerde valiler ilçelerde kaymakamlıklarda sosyal vefa ekipleri oluşturulmuştu. Ekipler gece gündüz demeden vatandaşın taleplerine yanıt vermeye devam ediyor.