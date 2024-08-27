Video Haber Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz"
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi

Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz"

27.08.2024 | 10:08

Bayburt’ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camide kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında toprağa verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cami imam hatibinin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kılıç'ın naaşı köy mezarlığına getirilerek, edilen dualarla defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Gazi Kılıç'ın gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç, askerler tarafından teselli edilirken, tören sonunda acılı eşe Bayburt Valisi tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.


"Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, en güzel yerde saklayacağım"
Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın eşine, çocuklarına, yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Eldivan ile ayaküstü konuşan Semiha Kılıç, takdim edilen Türk bayrağını ömrünün sonuna kadar saklayacağını duygu dolu sözlerle ifade ederek, "Allah sizlere uzun ömürler versin evlatlarım. En güzel şeyi, Türk bayrağını bana verdiniz, teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun, bayrağımızı hep saklayacağım. Öldüğüm zaman bayrağımızı göğsüme koyacağım, şimdi ise en güzel yerde saklayacağım sayın valim. Elinizi öpmek isterim ama hepiniz benden küçüksünüz, sizler benim evladımın yaşındasınız, hepinizin alnından öpüyorum evlatlarım. Bugün buraya geldiniz, bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun" dedi.
Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal, Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kıbrıs Gazimiz Nizam Kılıç'ı son yolculuğuna Bayraktar köyünde uğurluyoruz. Gazimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Tatil yapmaya gelmişti çocukluk arkadaşını toprağa verdi
Eskişehir'de yaşayan Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan, tatile geldiği köyünde çocukluk arkadaşı Nizam Kılıç'ı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. "İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik" diyerek arkadaşından güzel sözlerle bahseden Fikri Daştan arkadaşına son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Arkadaşı Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Daştan, "Nizam çocukluk arkadaşımdı, çocukken beraber gezerdik, oyunlar oynardık, okula giderdik. Bugün de arkadaşıma son görevimi yerine getirmeye geldim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum, köyüme tatile geldim, çocukluk arkadaşımı toprağa verdim. İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik. Çocukken beraber oyunlar oynardık, böyle geçerdi günlerimiz. Nizam kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.


Cenaze törenine Gazi Kılıç'ın ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ve köy sakinleri katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz 04:49
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz" 27.08.2024 | 10:08
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi 01:59
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi 27.08.2024 | 09:35
Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden FETÖ’cüler ifadelerinde ne anlattı? 04:51
Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden FETÖ'cüler ifadelerinde ne anlattı? 27.08.2024 | 09:14
Nevşehir’de ’Narkoçelik-35’ operasyonu | Video 01:48
Nevşehir’de 'Narkoçelik-35' operasyonu | Video 27.08.2024 | 08:53
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 01:24
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 27.08.2024 | 08:36
49 ilde ’Narkoçelik-35’ operasyonu: 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 01:48
49 ilde 'Narkoçelik-35' operasyonu: 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 27.08.2024 | 08:36
Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi 00:27
Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi 27.08.2024 | 01:09
Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı 00:25
Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı 26.08.2024 | 23:01
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 03:17
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 26.08.2024 | 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tuncay Özkan’a tazminat davası 02:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası 26.08.2024 | 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davamız mazluma umut olmak, nesillere ışık olmak 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davamız mazluma umut olmak, nesillere ışık olmak 26.08.2024 | 11:53
Gram Altın, Dolar, Borsa’da son durum ne? Altın ons yükselişi sürecek mi? 16:09
Gram Altın, Dolar, Borsa'da son durum ne? Altın ons yükselişi sürecek mi? 26.08.2024 | 10:22
Adil Öksüz’ü yurt dışına kaçıran FETÖ’cü yakalandı! 02:46
Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı! 26.08.2024 | 09:33
’Kuyu-20’ operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı 01:18
'Kuyu-20' operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı 26.08.2024 | 08:36
Son Dakika: Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 19:08
Son Dakika: Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.08.2024 | 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti 00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti 25.08.2024 | 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz 25.08.2024 | 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis’te Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu 27:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu 25.08.2024 | 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin dizayn edildiği günler geride kaldı 05:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı 25.08.2024 | 14:06
Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 03:57
Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 25.08.2024 | 13:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA