Video Haber Vekiller Ayasofya kararını sevinçle karşıladı! | Video

Vekiller Ayasofya kararını sevinçle karşıladı! | Video

Vekiller Ayasofya kararını sevinçle karşıladı! | Video
12.07.2020 | 13:14

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İstanbul'un Fethi'nin sembolü Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması AK Parti, MHP ve İYİ Parti vekilleri tarafından da sevinçle karşılandı. Vekiller yaşadıkları mutluluğu A Haber mikrofonlarına anlattı.

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