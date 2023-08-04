Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangın | Video

İstanbul'da bulunan Veliefendi Hipodromu önünde at taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan araçlara itfaiye ekibi müdahale ediyor.