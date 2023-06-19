Vermem Seni Ellere 1. Bölüm: Kaçmasına izin vermedi: Sen benden ne istiyorsun ya? | Video
Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, 1. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi.
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