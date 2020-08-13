Vicdansız anne-baba yeni doğan bebeğini çöpe attı! "Erkek doğmadı çöpe attık" | Video

Çin'de bir aile, erkek bebek doğmadığı gerekçesiyle yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusunda ölüme terk etti. Belediye işçisi, sabahın erken saatlerinde yoldan geçen çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü. Belediye işçisi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından bulunan bebeğin anne ve babası Wi ve Zhang, halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktıklarını söyledi.