Villa gibi köy evleri | Video
Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyüne Şubat depremi sonrası yapılan 90 köy evinin anahtar teslimi için geri sayım başladı. Köy muhtarı Mehmet Ziyaeddin Şahin "47 canımızı kaybettik. 120 bağımsız birim yıkıldı. Şimdi yeni köy evlerimiz yapıldı. Köylüler hemen her gün gelip evleri geziyorlar. Heyecanla anahtarlarımızı alacağımız günü bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Evler vila gibi ve çok sağlam" dedi.
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