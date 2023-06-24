Video Haber Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video

Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video

24.06.2023 | 23:34

Rusya’da silahlı ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri, Wagner lideri Evgeny Prigojin’in geri çekilme talimatına uyarak üslerine geri çekilmeye başladı.

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